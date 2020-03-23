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كتبت ياسمين التهامي في الاثنين 23 مارس 2020 02:02 صباحاً - هل تذكرون الفنانة اللبنانية "ميريام فارس" شاهد كيف أصبحت بعد خضوعها للحجر الصحي (صورة)

نشرت الفنانة اللبنانية المتألقة ميريام فارس عبر حسابها على موفع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث ظهرت فيها من داخل منزلها حيث خضعت للحجر الصحي المنزلي. وبحسب ما جاء في الصورة التي نشرتها ميريام فارس، فقد ظهرت وهي ترتدي القناع الطبي «الكمامة»، وعلقت على الصورة قائلة: «خليك بالبيت يوميات حجر، حلوة الفكرة كتير اللي قمتي فيها وشاركنا فيها معك».

وكانت أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة ميريام فارس بالسعودية عن إلغائه تخوفًا من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا.



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وقالت الشركة المنظمة في بيان لها، «بعد أن كان من المقرر أن تحيي ملكة المسرح، ميريام فارس، الحفل الفني لفعاليات أول بطولة نسائية للجولف في المملكة العربية السعودية بتاريخ 20-3-2020 في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة تقرر إلغاء الحفل».