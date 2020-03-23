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عدن - ياسمين التهامي - مدير اوقاف عدن يوضح : بعد رفض ائمة المساجد بعدن تعليق الصلاة ؟

.اثار قرار تعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد باليمن وعدن تحديدا الجدل بالشارع اليمني حيث رفض كثير من ائمة المساجد تطبيق ذلك القرار معللين رفضهم بسبب ترك اسواق القات والاسواق الاخرى مفتوحة وعدم وجود أي حالات حتى الان بالاصابة بفيروس كورونا. مدير مكتب الاوقاف والارشاد بالعاصمة المؤقته عدن الدكتور محمد الوالي علق على امتناع أئمة مساجد المدينة اليوم تنفيذ قرار الوزارة وتعليق صلوات الجماعة داخل المساجد تجنبا لتفشي فيروس كورونا. جديد اب برس​ ​ Advertisements

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