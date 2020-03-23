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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث : تعميم " جديد للسلطات الصحية بصنعاء بالابلاغ عن اي اصابه بمرض اخر غير " كورونا" وعدم التوجه للمستشفيات !

جديد اب برس​ ​ Advertisements السلطات الصحية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعليمات جديدة لسكان العاصمة في حال التعرض للاصابة بفيروس "كورونا " . وطالبت التعليمات التي تضمنتها رسالة " نصية " عممت على كافة مشتركي شركات الهاتف النقال الناشطة في اليمن السكان في حال الاصابة بالانفلونزا عدم التوجه الى مستشفي او الخروج من المنزل والاتصال فورا بالرقم " 195" وهو الرقم الخاص بلجنة الاستجابة والتي ستهرع فورا الى المصاب في منزله وتقوم بكافة اجراءت العناية الطبية . السلطات الصحية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعليمات جديدة لسكان العاصمة في حال التعرض للاصابة بفيروس "كورونا " . وطالبت التعليمات التي تضمنتها رسالة " نصية " عممت على كافة مشتركي شركات الهاتف النقال الناشطة في اليمن السكان في حال الاصابة بالانفلونزا عدم التوجه الى مستشفي او الخروج من المنزل والاتصال فورا بالرقم " 195" وهو الرقم الخاص بلجنة الاستجابة والتي ستهرع فورا الى المصاب في منزله وتقوم بكافة اجراءت العناية الطبية .

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