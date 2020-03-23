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عدن - ياسمين التهامي - عاااجل شاهد اول بيان :ل مليشيات الحوثي تصدر بياناً عسكرياً حول معركة مأرب.. (تفاصيل

جديد اب برس​ ​ Advertisements المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين، يحيى سريع، مساء السبت، تصدي دفاعات جماعته لتشكيل قتالي مكون من طائرات التحالف العربي في سماء مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وقال سريع في تغريدة على "تويتر" إن الدفاعات الجوية تصدت في تمام الساعة العاشرة وثلاث دقائق من مساء اليوم لتشكيل قتالي من الطيران الحربي في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب وأجبرته على مغادرة الأجواء. وتشهد مديرية صرواح بمحافظة مأرب (شرقي البلاد) معارك عنيفة منذ أسابيع بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثيين. وخلال الساعات 24 الماضية شنت مقاتلات التحالف نحو 40 غارة على مواقع الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف بحسب مصادر عسكرية. المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين، يحيى سريع، مساء السبت، تصدي دفاعات جماعته لتشكيل قتالي مكون من طائرات التحالف العربي في سماء مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وقال سريع في تغريدة على "تويتر" إن الدفاعات الجوية تصدت في تمام الساعة العاشرة وثلاث دقائق من مساء اليوم لتشكيل قتالي من الطيران الحربي في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب وأجبرته على مغادرة الأجواء. وتشهد مديرية صرواح بمحافظة مأرب (شرقي البلاد) معارك عنيفة منذ أسابيع بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثيين. وخلال الساعات 24 الماضية شنت مقاتلات التحالف نحو 40 غارة على مواقع الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف بحسب مصادر عسكرية.

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