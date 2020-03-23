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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على تفاصيل الامير السعودي المصاب بكورونا .. وما علاقتة ب بن سلمان ؟!

أعلن حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق، اليوم، الأحد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إصابته بفيروس كورونا الجديد. وجاءت نص التغريدة كالتالي: ’’تم تشخيصي بالإصابة بكورونا وقد كنت في عزل صحي في المنزل بعيداً عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الآخري . جديد اب برس​ ​ Advertisements

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