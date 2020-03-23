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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تفاصيل حول اسرار عدم التحرك على اسواق القات وحماية الموالعة من كورونا " الحكومة الشرعية "!

كشف مسؤول في الحكومة الشرعیة، عن الأسباب التي دفعت الحكومة لتأجیل او عدم

اتخاذ قرار بإغلاق أسواق القات في المناطق المحرره، وذلك ضمن الإجراءات

الاحترازیة لمنع تفشي كورونا.

وقال وكیل وزارة الصحة في الحكوم الشرعیة، علي الولیدي، ّ إن قرار إغلاق أسواق

القات یحتاج إلى جھة أمنیة صارمة لتنفیذه.

واضاف، ان قرار إغلاق اسواق القات قد یشھد معارضة كلیة من قبل المواطنین، وان

الحكومة ستتخذ قرارات تمھیدیة لحل مشاكل أسواق القات في ظل تفشي فیروس

كورونا المستجد.

وأشار الولیدي في تصریح لھ. الى ان السلطات المحلیة في بعض المحافظات وعلى

رأسھا حضرموت، بدأت بالإعلان عن قرارات تمھیدیة لحل مشكلة أسواق القات،

وذلك بدعوة الناس لتنظیم الدخول الفردي إلیھا وتجنب الإزدحام.

واتخذت الحكومة الشرعیة عدة اجراءات احترازیة لمواجھة فیروس كورونا، منھا

تعلیق الرحلات والدراسة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد للحد من التجمعات

والوقایة من الوباء. جديد اب برس​ ​ Advertisements

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