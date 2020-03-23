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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل وردنا الأن : جماعة حوثية تقضي بإعدام الصبيحي وجواس وهيثم طاهر والعكيمي وعدد من القيادات العسكرية.. الاسماء "!

أصدرت محكمة حوثية، اليوم الاحد، 40 حكما بالإعدام بحق برلمانيين وقادة عسكريين من بينهم "العكيمي" و"جواس" و"الصبيحي".

وقالت مصادر قضائية في تصريح صحفي أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، التي تديرها مليشيا الحوثي، تواصل احكام الاعدامات والمصادرة للممتلكات ضد عدد من أعضاء مجلس النواب للمرة الثانية وبعض القادة العسكريين.

جديد اب برس​

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واتهمت المحكمة 40 برلماني وقائد عسكري بأنهم فارين من وجه العدالة وهم :-

1- ابراهيم علي أحمد حيدان

2- أحمد البصر سالم سعيد

3- أحمد حسان صالح جبران

4- أحمد حسين صالح العقيلي

5- أحمد صالح محمد البحش

6- أحمد عبدالله التركي

7- أحمد علي أحمد معوضة

8- إسماعيل حسن عبدالله زحزوح

9- الحسن علي علي أبكر

10- أمجد خالد فرحان قاسم

11- أمين عبدالله حامد الوائلي

12- أحمد علي حمود أحمد الكوكباني

13- أحمد علي محمد سعيد البعداني

14- أمين علي محمد العكيمي

15- توفيق محمد عبدالله القيز

16- ثابت مثنى ناجي جواس

17- حمدي حسن شكري الصبيحي

18- خالد صالح حسن الأقرع

19- خالد محمد عبده فاضل

20- ربيش علي وهبان العليي

21- محمد محمد الرزامي

22- مختار علي مثنى النوبي

23- مسفر ناصر سيف الحارثي

24- مفرح محمد علي بحيبح

25- منصور سعد أحمد حساني

26- منصور عبدالله ناجي ثوابة

27- منصور علي حسين الزافني

28- منصور علي يحي الحنق

29- ناصر حسين ناصر الشجني

30- ناصر سعيد سريع العنبوري

31- ناصر عبدالله هادي قيس

32- ناصر عبدربه عبدالله ناصر الطاهري

33- ناصر عبدالله ناصر الويس

34- ناصر علي عبدالله الذيباني

35- هاشم السيد عبدالله الجنيدي

36- هاشم عبدالله حسين الأحمر

37- هيثم قاسم طاهر قاسم

38- هيكل محمد صالح حنتف

39- يحي حسين عبدالله صلاح

40- يوسف على محمد علي الشراجي

و زعم حكم المحكمة على المتهمين بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم، الثابتة والمنقولة، و رفض الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع بعدم سماع الدعوى من قبل أعضاء مجلس النواب لسبق الفصل في قضيتهم بأحكام سابقة، ورفض كافة الدفوع الشكلية والنوعية والمتعلقة بعضها بالنظام العام، وكذلك الحكم بتسليم أتعاب المحامين المنصبين: عبدالباسط غازي وأمين عبدالخالق حجر، ومن إليهم، مبلغ ستة عشر مليون ريال.

وبينت المصادر أن هيئة الدفاع شرفت الحكم فيما يخص الأتعاب واحتفظت لمن نصبوا عنهم بحقهم في الطعن أمام الاستئناف عملاً بأحكام ونصوص القانون.

وكانت المحكمة، أصدرت مطلع مارس الجاري حكما بالإعدام تعزيراً بحق 35 برلمانيا ومصادرة أموالهم بتهمة التعاون مع التحالف العربي، بينهم بعض الاسماء التي صدرت أحكام إعدام جديدة ومكررة بحقهم اليوم.