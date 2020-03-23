شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير هام وخطير : لا تتناول هذا الطعام حتى لو كنت ستموت من الجوع لأنه سيجعلك عرضة للإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقوية المناعة أصبح أمرًا مهمًا يشغل تفكير جميع الأمهات فى مصر والعالم كله، لأنه الطريق الوحيد لمواجهة فيروس كورونا وسرعة الشفاء منه في حالة الإصابة به.

وقال الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية: تقوية المناعة أمر ضروري لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما يلزمنا بتناول طعام صحي غني بالخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك، وهذا يعنى أن هناك ضرورة للابتعاد عن الأطعمة التى تقلل المناعة وتجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالكورونا، مثل:

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ليست مفاجأة.. قصة دواء Favilavir لعلاج فيروس كورونا

1- الآيس كريم:

- برودته الشديدة قد تسبب التهابات الحلق، وبالتالى تضعف المناعة ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالكورونا.

2- المثلجات:

مثل الجيلى البارد والأرز باللبن والمهلبية، فيمكن تناولها لكن غير مثلجة لأنها تفعل مثلما يفعل الآيس كريم فى الحلق وبالتالى تضعف المناعة.

3- المشروبات المثلجة:

المشروبات المثلجة تضعف المناعة لأنها تسبب الالتهابات.

4- المشروبات شديدة السخونة:

– هذه المشروبات تسبب التهابات وتقرحات بالفم والحلق وبالتالى تضعف المناعة، فيفضل تناول المشروبات دافئة