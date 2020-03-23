شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اول دولة عربية تعدي مرحلة الخطر .. بعد سبعة أيام فقط لن يكون هناك فيروس كورونا في هذة الدولة ..(تعرف على الدولة والسبب الغريب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت مصادر بالقطاع الصحي في اليمن أن المخاوف الكبيرة من تفشي فيروس كورونا في البلاد ، ستختفي بعد سبعة أيام فقط .

واوضحت المصادر أن اليمن ستعدي مرحلة الخطورة بعد سبعة أيام ، ولن يكون هناك مخاوف كبيرة من تفشي الفيروس بعد ذلك التاريخ .

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واشارت المصادر انها اعتمدت بفرضيتها على تاريخ إعلان الحكومة اليمنية اغلاق جميع المنافذ ، ووصول آخر رحلة طيران إلى البلاد في تاريخ 16 مارس 2020م ، وبما أن اعراض الاصابة بالفيروس تظهر على الشخص بعد 14 يوم ، فإن تاريخ 30 مارس سيكون مكملا لتلك الفترة التي كان يفترض ان يقضيها القادمين على اخر رحلة في الحجر وهي (14)يوم ، وفي حال لم يتم تسجيل أي حالة قبل 30 مارس فإن اليمن سيكون قد عدى مرحلة الخطر ، وتصبح احتمالات تفشي الفيروس فيه ضئيلة لأن جميع منافذ البلاد مغلقة .