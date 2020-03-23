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صنعاء - ياسمين الخيامي - دولة عربية تصدم الجميع وتقوم بقتل الفتيات المصابات بفيروس كورونا بهذه الطريقة المرعبة والسبب الصادم..!! (فيديو مروع)

يمر العالم أجمع بعاصفة كورونا، ورفعت كل دول العالم حالة الطوارئ وشددت إجراءاتها الوقائية والاحترازية، ورغم كل ذلك تظل بعض البلدان العربية تتعامل مع الأزمة باستهتار وتعنت إلى حد يصل إلى الغباء.

ويرفض مواطنو إحدى الدول العربية وعشائرها معالجة الفتيات المصابات بالفيروس القاتل ويفضلوا موتهن على فكرة الحجز والعزل الصحي بداعي أنه لا يجوز عرفيا ومجتمعيا حجر الفتيات وعزلهن بعيدا عن أهلهن.

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“النساء لا تحجر” شعار رفعته عائلات عراقية في تعاملها مع الفيروس القاتل، ويفضلون بهذه الطريقة أن تفقد الفتيات العراقيات حياتهن بدافع الشرف، بعد منعهن من المبيت في الحجر الصحي بعيدا عن ذويهن الذين يعتبرون وحدتهن المريرة هذه مخلة بالشرف، ومخالفة للأعراف والتقاليد.





دولة عربية الفتيات المصابات بفيروس كورونا

وأصرت عائلة عراقية في العاصمة بغداد، يوم أمس الجمعة، على عدم السماح بنقل ابنتهم إلى الحجر الصحي بعدما جاءت نتيجة الفحوصات المختبرية، موجبة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع عشيرتها إلى التدخل لمنع الكوادر الطبية من حجرها.

وأفاد مصدر طبي عراقي أن امرأة أثبتت نتائج الفحوصات المختبرية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لم نتمكن من نقلها إلى الحجر الصحي لرفض ذويها ذلك معتبرين حجرها معيبا، ومغايرا لعاداتهم وتقاليدهم التي لا تسمح للنساء المبيت في أماكن بعيدة عنها دون مرافق.

ويضيف المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه واسم المستشفى، أن عشيرة المصابة تدخلت في الأمر وتشاجرت مع الكوادر الطبية، لمنع حجر المرأة التي أخذوها معهم إلى البيت دون أن يعوا خطورة هذا الوباء العالمي الذي تسبب بوفاة الآلاف.

من جانبها، هددت محافظة بغداد، اليوم السبت، بالحجر الصحي الإجباري في حال مخالفة التوجيهات.

وذكر بيان للمحافظة أنها تمتلك خططا يومية وأسبوعية وشهرية للسيطرة على المرض وأن جميع الملاكات الصحية والأجهزة الأمنية والخدمية والدوائر الساندة تؤدي واجبها على أتم وجه.

وأضاف أن “المحافظة خصصت مواقع في جانبي الكرخ والرصافة لعزل الملامسين للمصابين بالفيروس وتوفير جميع المستلزمات الطبية والصحية والعناية وإجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس”.

دولة عربية الفتيات المصابات بفيروس كورونا

الموت في المنزل، قد يكون مصير العديد من الفتيات، والنساء العراقيات المصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد رفض ذويهن نقلهن إلى مراكز الحجر الصحي لتلقي العلاج تحت ذريعة تشوه السمعة التي يعتبرونها ورقة بيضاء وأي شائبة فيها تعتبر مخلة بالشرف والصيت في داخل المنطقة، والحي، والعشيرة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.