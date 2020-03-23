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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة: كارثة مروعة طائرة إيرانية محملة بمرضى كورونا تهبط بالقوة في دولة عربية.. شاهد النهاية (فيديو صادم)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطائرة إيرانية محملة بمرضى كورونا وهي تهبط في مطار بيروت .

وأظهر الفيديو، إحدى طائرات الشحن الإيرانية وهي تحمل على متنها 150 مريضًا مكدسين فوق بعضهم؛ لتهبط بمطار بيروت بالقوة و تحت حماية حزب الله؛ فيما تسبب هذا الأمر في غضب كبير بين المغردين اللبنانيين .

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