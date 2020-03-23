شكرا لمتابعة خبر عن وداعًا كورونا..اشهر صحيفة أمريكية تعترف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاعظم وتكشف الطريقة الناجحة للنبي محمد لعلاج فيروس كورونا القاتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وداعًا كورونا..اشهر صحيفة أمريكية تعترف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاعظم وتكشف الطريقة الناجحة للنبي محمد لعلاج فيروس كورونا القاتل

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