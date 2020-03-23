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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمير سعودي بارز يباغت الملك سلمان وولي عهده ويهز وجدان الشعب السعودي ويرفع يديه الى السماء ويتوسل الى الله بهذه الدعوة ( صورة الامير + نص الدعاء )

2020/03/23 الساعة 12:07 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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