السيول الجارفة تقطع الخط الشرقي الرابط ببين سيئون والمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 الخليج 365 - المكـلا قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الامطار الغزيرة التي شهدتها مناطق ومديريات وادي حضرموت عصر اليوم ادت الى قطع الطريق الواصل بين مديريات الوادي والساحل

لاسيما بالطريق الشرقية عبر مديرية ساه. Advertisements واكد مسافرون عبر ذات الخط ان سيول كبيرة تدفقت مساء اليوم بعد امطار غزيرة شهدتها المنطقة ادى لانقطاع الطريق معربين عن تاكيدهم بانهم عالقين في منتصف الطريق بحيث لايستطيعو العودة او اكمال الطريق. وبعثوا خلال مناشدتهم كافة سائقي السيارات والمسافرين عبر الطريق من والى مدينة المكلا بالتريث وعدم المجازفة بالسفر متمنين للجميع السلامة.

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