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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيول الجارفة تقطع الخط الشرقي الرابط ببين سيئون والمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
الخليج 365 - المكـلا
قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الامطار الغزيرة التي شهدتها مناطق ومديريات وادي حضرموت عصر اليوم ادت الى قطع الطريق الواصل بين مديريات الوادي والساحل
لاسيما بالطريق الشرقية عبر مديرية ساه.
واكد مسافرون عبر ذات الخط ان سيول كبيرة تدفقت مساء اليوم بعد امطار غزيرة شهدتها المنطقة ادى لانقطاع الطريق معربين عن تاكيدهم بانهم عالقين في منتصف الطريق بحيث لايستطيعو العودة او اكمال الطريق.
وبعثوا خلال مناشدتهم كافة سائقي السيارات والمسافرين عبر الطريق من والى مدينة المكلا بالتريث وعدم المجازفة بالسفر متمنين للجميع السلامة.
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