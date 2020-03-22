شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أبرز تصريحات محافظ حضرموت بشأن جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 الخليج 365 - بكر محسن أكد محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، أن السلطة المحلية ستتخذ حزمة من التدابير اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال المحافظ في لقاء متلفز على فضائية حضرموت: "هناك دوريات نزلت للشارع لمنع التجمعات في المقاهي والساحات والمطاعم". وأضاف المحافظ: "وجهنا مكتبي الصحة في المحافظة بعقد اجتماع عاجل لاتخاذ إجراءات وتدابير ضد الوكالات المخالفة للأسعار". Advertisements وتابع البحسني: "أي خلل في تعليق الصلاة سيتم حله مع الوزارة ومكاتبها في حضرموت". وأكد محافظ حضرموت أنه إذا تم اكتشاف أي مصاب في محافظة مجاورة سيتم اغلاق حدود المحافظة مباشرة. واختتم المحافظ حديثه بالقول: "حضرموت ضمن دولة ولايمكن أن نغلق حدود حضرموت نزولا عند رغبة أهلها".

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