الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزير الإعلام يحمل مليشيا الحوثي مسئولية سلامة آلاف المختطفين في معتقلاتها

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام يحمل مليشيا الحوثي مسئولية سلامة آلاف المختطفين في معتقلاتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

وزير الإعلام يحمل مليشيا الحوثي مسئولية سلامة آلاف المختطفين في معتقلاتها

متابعات_الخليج 365

حمل وزير الاعلام معمر الارياني المليشيا الحوثية المسئولية الكاملة عن سلامة عشرات الآلاف من المختطفين في معتقلاتها غير القانونية من قيادات الدولة والسياسيين والاعلاميين والناشطين والمواطنين.

 

واوضح وفقا لوكالة سبأ الشرعية ، ان التقارير الصحية حذرت من تفشي فايروس في التجمعات الكبيرة ومن بينها المعتقلات الحوثية التي يكدس فيها المعتقلين في ظروف سيئة وبلا رعاية صحية.

Advertisements

 

و‏دعا الارياني منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للقيام بمسئولياتهم الإنسانية والاخلاقية والتدخل العاجل لمراجعة أوضاع المختطفين في معتقلات المليشيا الحوثية والذين يتم جمعهم بالمئات في معتقلات غير قانونية وغير مؤهلة لا تتوفر فيها ابسط مقومات الحياة ويعانون ظروفا صحية ومعيشية سيئة.

 

و‏طالب الارياني من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن بالضغط على المليشيا الحوثية لسرعة تنفيذ اتفاق السويد بخصوص الأسرى والإطلاق الفوري لكافة المختطفين في معتقلاتها دون قيد او شرط.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام يحمل مليشيا الحوثي مسئولية سلامة آلاف المختطفين في معتقلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا