وزير الإعلام يحمل مليشيا الحوثي مسئولية سلامة آلاف المختطفين في معتقلاتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حمل وزير الاعلام معمر الارياني المليشيا الحوثية المسئولية الكاملة عن سلامة عشرات الآلاف من المختطفين في معتقلاتها غير القانونية من قيادات الدولة والسياسيين والاعلاميين والناشطين والمواطنين.



واوضح وفقا لوكالة سبأ الشرعية ، ان التقارير الصحية حذرت من تفشي فايروس كورونا في التجمعات الكبيرة ومن بينها المعتقلات الحوثية التي يكدس فيها المعتقلين في ظروف سيئة وبلا رعاية صحية.

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و‏دعا الارياني منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للقيام بمسئولياتهم الإنسانية والاخلاقية والتدخل العاجل لمراجعة أوضاع المختطفين في معتقلات المليشيا الحوثية والذين يتم جمعهم بالمئات في معتقلات غير قانونية وغير مؤهلة لا تتوفر فيها ابسط مقومات الحياة ويعانون ظروفا صحية ومعيشية سيئة.

و‏طالب الارياني من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن بالضغط على المليشيا الحوثية لسرعة تنفيذ اتفاق السويد بخصوص الأسرى والإطلاق الفوري لكافة المختطفين في معتقلاتها دون قيد او شرط.