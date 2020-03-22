شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة MTN تمنح عملائها إنترنت مجاني خلال شهر مارس.. وهذه طريقة التفعيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات أعلنت شركة MTN مزود خدمة الإتصالات والإنترنت في اليمن، عن خدمات جديدة ومتنوعة تقدمها خلال شهر مارس دعمًا لبقاء المواطنين في منازلهم بسبب تفشي وباء كورونا في اليمن.

ومن الخدمات التي قدمتها الشركة والتي رصدها محرر "المحتمية نيوز" خدمة الإنترنت المجاني بقيمة 500 ميقا بايت شهريًا لكل مشترك في الشركة. وبإمكان أي شخص مشترك لدى الشركة الحصول على ميزة الإنترنت المجاني من خلال الإتصال على الرقم *808# وسيتم إضافة الإنترنت في رصيدك مباشرة والتمتع بالخدمة مجانًا .

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