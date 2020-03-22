شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. وزارة التربية والتعليم توضح حول مواعيد الاختبارات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم بصنعاء، الخاضعة للحوثيين، ما تم الترويج له حول مواعيد اختبارات النقل والشهادتين العامة.
وأشار المصدر إلى أن التعميم الذي تم تداوله مزور، ولا علاقة للوزارة به، ولا بما ورد فيه.
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وأكد المصدر أن قرار الوزارة بتعليق الدراسة والاختبارات حتى اشعار آخر، هو المعمول به، والذي جاء في سياق الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بموجب توصيات منظمة الصحة العالمية في سياق مواجهة فيروس كورونا.
ودعا المصدر كل وسائل الاعلام نقل المعلومات من مصادرها الموثوقة و المعتمدة المتمثلة في الموقع الالكتروني للوزارة والإدارة العامة للإعلام التربوي والقناة التعليمية.
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