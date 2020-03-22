شكرا لقرائتكم خبر عن ضعها في القهوة للحماية من الفايروس والتخلص من أعراضه.. نبتة مفعولها سحري لمقاومة "كورونا" لأنها تقوي مناعة الجسم.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوائد الهيل (تعرف أيضاً بالهال، الحبهان والقعقلة) جميعها مسميات لنبات زكي الرائحة قوي المذاق.

يعتبر “الهيل” من أغلى أنواع التوابل في العالم، متعدد الاستعمالات، من مكونات القهوة العربية وبعض الأطعمة. من فوائد الهيل استعمالاته العلاجية للعديد من الأمراض.

كمشاكل الهضم بما في ذلك حرقة المعدة، تشنجات الأمعاء، متلازمة القولون العصبي (إبس)، الغازات، الإمساك، المرارة.

جديد "الخليج 365"

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كما أنه يستخدم لعلاج التهاب الشعب الهوائية، وبعض الناس يستخدمون الهيل كمدر للبول. فوائد الهيل وقيمته الصحية والعلاجية معروفة في الطب القديم وفي العديد من الثقافات فمن فوائد الهيل خصائصه المضادة للأكسدة لذلك له أهمية عظيمة وفوائد جمة ويتم إستخدامه لعلاج أمراض المخ لأن الهيل يعمل على زيادة كمية الجلوتاثيون الذي يعد أحد المواد الهامة لسلامة خلايا الدم الحمراء، وعمل البروتينات، والأغشية الدهنية وغيرها.

هذه النبتة لمقاومة فيروس كورونا القاتل، نظرا لأنها تقوي مناعة الجسم أمام الأوبئة والأمراض.



وفي دراسة أجرتها جامعة تشونغ شينغ في تايوان وأجريت على الفئران البيضاء اكتشف أن من فوائد الهيل فعاليته على سرعة الأمعاء الأمر الذي يساعد على التخلص من السموم الموجودة بالجسد ، كما أوضحت الدراسة أن الفئران البيضاء التي تناولت الهيل أدت إلى خفض المستويات الخطيرة من بيتا غلوكورونيداز – وعلى الرغم من أن مادة البيتا غلوكورونيداز ضارة بالصحة إلا أنها تستخدم بكثرة في كثير من الصناعات حول العالم.

للاستفادة من فوائد الهيل فان الجرعة المناسبة من الهيل لاستخدامها كعلاج تعتمد على عدة عوامل مثل عمر المستخدم، والصحة، والعديد من الشروط الأخرى.

ومازالت الدراسات شحيحة في هذا المجال.

لكن للاستفادة من فوائد الهيل العلاجية فأن المتخصصين في الرعاية الصحية ينصحون بتناول شاي الهيل او اضافته الى فنجان القهوة بمعدل ثلاث مرات اسبوعيا بمقدار ملعقة صغيرة.