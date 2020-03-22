عــاجل : بعد ان تنباء بمقتل الفغم ..الفلكي الشهير ميشال حايك,يفاجأ الصين ودول العالم , هذا ماسيحدث لفيروس كورونا المستحدث !! ..شاهد فيديو

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمنجم ميشال حايك متحدثا عن توقعاته للعام 2020.

وقال حايك في الفيديو: “أعتبر هذه السنة سنة الـ”جنون”، مشيرا في فيديو آخر إلى أن “هذا الجنون سنشهده في السوبرماركت والمصارف والمدارس

الفلكي اللبناني “ميشال حايك” لفيروس “كورونا”

ويشار في هذا السياق إلى انتشار فيديوهات، في وقت سابق، لتهافت المواطنين على السوبرماركت قبيل بداية أزمة الدولار وعند انتشار فيروس كورونا في لبنان من أجل تخذين البضائع في المنازل خوفا من انقطاعها، يضاف إلى ذلك مشاهد الإشكالات التي وقعت في معظم المصارف اللبنانية بفعل أزمة الدولار .

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