شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأحوال المدنية تُعلق عملها في عموم الفروع اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات أعلنت مصلحة الاحوال المدنية في العاصمة المؤقتة عدن، في بيان لها، تعليق العمل في كافة الفروع.

Advertisements وبحسب تعميم صادر عن رئيس المصلحة اللواء سند جميل فإنه تم وقف العمل ابتداءً من اليوم الأحد. وجاء تعليق العمل حفظاً على سلامة المتعاملين والموظفين من خطر تفشي وباء كورونا. ومن جهة أخرى أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات، تعليق العمل أيضا حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، تجنباً لإزدحامهم على الفروع خلال هذه الفترة وحتى إشعار آخر.

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