شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصاد "الخليج 365": اقرار منع القات كليا في محافظة شبوة بدءا من يوم غد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علم "الخليج 365" من مصادر مطلعة، أن السلطة المحلية في محافظة شبوة ، شرقي البلاد، ستمنع دخول القات المحافظة بدءا من يوم غد الاثنين.



وقالت المصادر بحلول يوم غد الاثنين، سيخرج كل بائعي القات من داخل المدينة وسيتم اغلاق جميع اسواق القات.

وأضافت المصادر، لن يسمح ببيع القات في الداخل وستتخذ كافة الاجراءات ضد من يخالف القرار من البائعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصاد "الخليج 365": اقرار منع القات كليا في محافظة شبوة بدءا من يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.