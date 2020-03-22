حضرموت.. مناقشة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بمدينة المكلا، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة عمرو بن حبريش، الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، استعرض الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة لمديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم، الإجراءات الأولية المتخذة من جانب اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في حضرموت, والسبل الكفيلة بتنفيذها وتعزيز الدور الرقابي على مواقع التجمعات وتكثيف التوعية بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وشدد الاجتماع على ضرورة تفعيل دور الاعلام في نشر التوعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة والإرشادات الصحية والنظافة الشخصية لحماية المجتمع من الأوبئة.