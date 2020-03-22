قرار بإغلاق المساجد بعد الصلوات مباشرة في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

أصدر مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت، تعميمًا لأئمة وخطباء المساجد والقائمين عليها في حضرموت، يحمل عدد من التوجيهات بشأن إغلاق المساجد كإجراء إحترازي من تفشي وباء كورونا وتقليل التجمعات داخل المساجد .



وجاء في العميم عدد من التوجيهات قضت بإختصار الأوقات مابين الأذان وإقامة الصلاة بما لايزيد عن (10) دقائق.

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وجاء في العميم، تخفيف خطبة صلاة الجمعة بحيث لاتزيد عن (20) دقيقة، وتعليق كافة نشاطات المساجد من محاضرات ودروس ومولد نبوي وغيرها من الفعاليات الأخرى خلال هذه الفترة.

وأيضًا، إغلاق المساجد بعد الإنتهاء من الصلوات مباشرة خلال مدة (10) دقائق، والقيام بالرش والعقيم على السجاد ودورات المياه، وأماكن ملامسة المصلين.

وشدد التعميم أن على الجميع الإلتزام بكافة التوجيهات والقرارات الصادرة حفاظًا على صحة كل فرد من المواطنين، وإنطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع .

ويذكر أن وزارة الأوقاف بالعاصمة عدن، قد أصدرت بيان، اليوم، أوضح أن الوزارة قررت إغلاق كافة المساجد وإقامة الصلوات في المنازل، وتعليق كافة الأنشطة والفعاليات والتجمعات الدينية، وإيقاف حلقات التحفيظ، وحث الناس على الدعاء بأن يحفظ الله بلادنا من الوباء، وأن يرفع هذه الغمة عن العالم أجمع.