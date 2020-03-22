شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميسري يوجه باتخاذ إجراءات للحد من تدفق الافارقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس احمد الميسري، اليوم، مصلحة خفر السواحل باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تدفق اللاجئين غير الشرعيين من دول القرن الافريقي.



ويأتي ذلك من ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كرونا (كوفيد - 19).

وشدد الوزير أنه على كافة الأجهزة الأمنية تعزيز الاجراءات الاحترازية لمواجهة المخاطر المحتملة لانتشار فيروس كورونا الذي يجتاح كثيرا من دول العالم.

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