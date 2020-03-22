- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشؤون الإجتماعية بالمهرة تعلن إيقاف كافة الأنشطة الرسمية والمجتمعية بسبب كوورنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أقر مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بمحافظة المهرة إيقاف جميع الأنشطة الرسمية والمشاركة المجتمعية لمدة اسبوعين اعتبارا من غدا الإثنين 23/مارس /2020 قابلة للتمديد.
جاء ذلك في تعميم أصدره المكتب، موجه الى مدراء ورؤوساء منظمات المجتمع المدني ومشرفي المساحات الصديقة بموجب مذكرة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المنشر في أغلب الدول وبحصد أرواح الآلاف من البشر يومياً.
ودعا مكتب الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة الالتزام والتقيد بالقرار ، متمنيا السلامة للجميع وان يحفظ بلادنا من هذا الوباء.
وكانت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل قد أصدرت تعميماً قبل يومين قضى بإيقاف كافة الفعاليات المجتمعية التي تقيمها المنظمات والجمعيات وكذا الصناديق التابعة للوزارة .
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون الإجتماعية بالمهرة تعلن إيقاف كافة الأنشطة الرسمية والمجتمعية بسبب كوورنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.