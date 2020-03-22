شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلدية المكلا تغلق محلات وبساط المدينة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

المكلا - خاص

نفذت بلدية المكلا، الأحد 22 مارس/آذار حملة اغلاق للمحلات والبساط في مدينة المكلا عاصمة حضرموت.

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وتأتي هذه الحملة من ضمن الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها السلطة المحلية في حضرموت لمحاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأقرت الحملة أغلاق المحلات بدءا من الاحد، وحتى مدة قد تصل إلى أسبوعين على الأقل.