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بلدية المكلا تغلق محلات وبساط المدينة

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المكلا - خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

بلدية المكلا تغلق محلات وبساط المدينة

المكلا - خاص

نفذت بلدية المكلا، الأحد 22 مارس/آذار حملة اغلاق للمحلات والبساط في مدينة المكلا عاصمة حضرموت. 

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وتأتي هذه الحملة من ضمن الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها السلطة المحلية في حضرموت لمحاربة (كوفيد-19).

 

وأقرت الحملة أغلاق المحلات بدءا من الاحد، وحتى مدة قد تصل إلى أسبوعين على الأقل.

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