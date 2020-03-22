طيران العدوان يشن 27 غارة على مديرية خب والشعف بالجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الطيران السعودي الحربي الخليج 365 – الجوف



شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم الأحد، 27 غارة على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف مناطق متفرقة في المديرية بـ27 غارة خلّفت أضرارا في ممتلكات المواطنين.

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