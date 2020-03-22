شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : مجتهد يفجير مفاجاة مدوية وينشور معلومات خطيرة .. بن سلمان اعتقل “14” ضابطاً كبيراً والخوف يسود كبار الأمراء من حملة الاعتقالات (تفاصيل تنشر لأول مرة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محكمة حوثية في صنعاء تصدر احكام باعدام قيادات جنوبية بينهم الصبيحي وهيثم قاسم والنوبي و العكيمي (الاسماء والتفاصيل) وردنا الان : بشرى سارة عاجلة للعالم .. عقار ومضاد حيوي اثبتا فاعليتهما معا في شفاء المصابين بفيروس كورونا الفتاك أول محافظة يمنية تهدد بإغلاق أسواق القات وتعلن حالة الإستنفار القصوى لمواجهة فيروس "كورونا" قرارات حوثية جديدة ابرزها تستهدف اسواق القات والتجمعات والموظفين والسجناء والمستشفيات لمواجهة خطر فيروس كورونا (نص القرارات)

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