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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ماوجدو الحوثيون في منزل اللواء سلطان العرادة بعد الاقتحام ؟!

قال مصدر محلي ان مليشيات الحوثيين اقتحمت اليوم الاحد منزل اللواء سلطان العرادة للمرة الثانية في العاصمة صنعاء ردا على الهزائم التي تلقتها المليشيات في جبهة صرواح. جديد اب برس​ Advertisements وافاد المصدر ان المليشيات قدمت على متن عدد من الاطقم للمرة الثانية واقتحمت منزل العيادة في العاصمة صنعاء، رغم ان قد سبقت باقتحام ونهبت كل ما في داخلة.

واندلعت منذ مساء امس السبت معارك هي الأعنف بين الجيش الوطني مسنودا برجال القبائل من جهة ومليشيات الحوثيين من جهة ثانية وتكبدت فيه المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وخسرت مواقع عديدة.

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