شكرا لقرائتكم خبر عن عروس تطلب الخلع بعد 3أيام من ‘‘ليلة الدخلة’’.. وتفجر مفاجأة عند وصولها المحكمة: مازلت عذراء وكلما أطلب ‘‘الجماع’’ يصدمني بهذا الرد.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد 3 أيام من الزواج، رفعت عروس مصرية، دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بخلعه؛ مبررة طلبها: "كل ما أطلب حقي الشرعي جوزي بيهرب، ويقول عندي برد.. وأمه جت تقولي سيد راجل وسِيد الرجالة بس فيه حد ربطه بعمل".

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وقالت "أميرة. ع"، 26 سنة، والتي تعمل سكرتيرة بشركة خاصة- في دعواها التي حملت رقم 1311 لسنة 2019: "تزوجت من 3 أيام، وفي بداية الزواج فوجئت بأن زوجي مريض، ويعاني من دور برد، وطلب مني مساعدته والصبر عليه حتى العلاج، ووافقت لكن أهلي لم ينتظروا"، مضيفة أنه شعر بتحسن، لكنه لا يريد الاقتراب مني بحسب (مصراوي).

تابعت الزوجة: "تحدثت أمي معي بأن أتحدث معه بكل هدوء، ووعدته بعدم التخلي عنه، حتى يخبرني بما داخله، لكني لم أشعر معه بالراحة، فزوجي يتركني بعد أول يوم زواج، ويجلس مع أصدقائه على القهوة".

وقالت "أميرة": "شعر والدي بشيء غريب عندما تحدثت إليه أمي، وجلس يتحدث معه، ووعده بأنه سيقوم بكل واجباته نحوي، لكنه انتظر نزول والدي وخرج إلى أصحابه كعادته، وبدون مقدمات أو محادثات تركت المنزل بعد ثلاثة أيام من الزواج".

واختتمت "أميرة": كان رد فعلي هو طلب الطلاق من زوجي، لكنه رفض، ولم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع، فما زلت عذراء".​