شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودي يفاجئ الجميع ويعلن قبل قليل اذا ظهرت عليك هذه الثلاثة الأعراض فاعزل نفسك فوراً..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يشدد فيها على ضرورة البقاء في المنزل إذا شعر الفرد بـ 3 أعراض. أهم الأخبار من الخليج 365: ​ Advertisements ​ ​ ​​ ​ ​ ​ وتمثلت الـ 3 أعراض في ارتفاع درجة الحرارة، السعال، ضيق التنفس. وجاءت نص التغريدة كالتالي: ’’إذا شعرت بحرارة أو كحة أو ضيق تنفس فاعزل نفسك حالاً’’.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة السعودي يفاجئ الجميع ويعلن قبل قليل اذا ظهرت عليك هذه الثلاثة الأعراض فاعزل نفسك فوراً..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.