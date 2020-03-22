شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف التي تنبأت بمقتل حارس الملك سلمان .. شاهد المفاجأة المدوية التي كشفتها بشأن فيروس كورونا ..ومن هو الرئيس العربي الذي سيموت بهذا الوباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر ليلى عبداللطيف من اشهر الفلكيات التي تتحق الكثير من توقعاتهن. فيما يلي تنشر”جموعة من اخر توقعات ليلى عبدلليف لليمن والدول العربية ومصير فيروس كورونا --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف التي تنبأت بمقتل حارس الملك سلمان .. شاهد المفاجأة المدوية التي كشفتها بشأن فيروس كورونا ..ومن هو الرئيس العربي الذي سيموت بهذا الوباء • ورد الآن: الحرب تشتعل بين السعودية وتركيا.. و”أردوغان” ينتقل لوضعية الهجوم العنيف ضد محمد بن سلمان • هل تذكرون الداعية وسيم يوسف ..شاهدو كيف كانت نهايته يوم أمس صادمة .. وكيف تنكر له أولاد زايد ووجهو له الضربة القاضية ! • اذا اردت أن تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية فتناول هذا المشروب اللذيذ على الريق وعش طوال عمرك مرتاح البال • عاجـــل : منظمة الصحة العالمية توجه دعوة طارئة لجميع شعوب العالم لتناول هذة المشروبات المنزلية إذا أرادوا إنقاذ أنفسهم من كورونا .. لن تصدق ماهي Advertisements • عاجـــل : السعودية تصدر فجر اليوم قرار هو الأول في تاريخ المملكة ..تطورات طارئة وانتشار مرعب لفيروس كورونا ..شاهد • يمنية تشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والخليج بعد قيامها بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا جهارا نهارا دون خوف من الله ولا حياء من الناس ---------------------------- استضاف الإعلامي الكويتي علي احمد على قناة “سكوب الكويتية” السيدة ليلى عبد اللطيف وذلك خلال مداخلة هاتفية حيث أطلقت العديد من التوقعات. وسألها الاعلامي الكويتي ما اذا كان فيروس كورونا هو مفتعل ام فيروس طبيعي ، فكانت المفاجأة بإجابتها حيث قالت: “شوف يا استاذ علي انا ما بخاف الا من الله وانا الان امام مسؤولية كبيرة بأن أعلن ان فيروس كورونا هو بيولوجي مفتعل من قبل اميركا لتحارب به اقتصاد الصين ولكنه خرج عن سيطرة اميركا ودخل هذا الفيروس الى اميركا نفسها فانقلب السحر على الساحر، ولكنني أرى انه سينتهي فجأة خلال شهرين لان احدى الدول العربية ستخترع علاجاً له، وسيلمع اسم طبيب عربي وسيكرم لإختراعه العلاج”. وهذا أبرز ما توقعته ليلى عبداللطيف خلال مداخلتها: كورونا بيولوجي افتعلته اميركا لمحاربة الصين ولكنه خرج عن سيطرتها. سينتهي هذا الفيروس خلال شهرين من الدول العربية. احدى الدول العربية ستخترع علاجا نهائيا لهذا الفيروس. طبيب عربي سيلمع سيكرم لاختراعه علاج نهائي لكورونا. انتشار فيروس كورونا في دول أوروبا واميركا وسيحصد عشرات الآلاف من الأرواح. الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيمر بعارض صحي خطير للغاية. الدول العربية ستتوحد وستكون يداً واحدة وستنتهي بداخلها الحروب والمشاكل. المصالحات العربية العربية ستكون تامة ونهائية وفعالة.

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