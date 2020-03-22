شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 8 مدن سعودية تمر الأن بكارثة مروعة ليس لها مثيل .. والسلطات السعودية تصدر إعلان طارئ وتعقد مؤتمر صحفي لوضع النقاط على الحروف..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 119 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات في المملكة إلى 511 منذ أن تفشى المرض.

وتوزعت الحالات الجديدة على كل من مكة (72 إصابة) والرياض (34 إصابة) والدمام إصابة واحدة والقطيف 4 حالات والإحساء 3 حالات والخبر 3 حالات وحالة في كل من الظهران والقصيم.

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وكانت قد سجلت المملكة، السبت، 48 إصابة جديدة بكورونا وقد أشار المتحدث باسم الصحة السعودية في مؤتمر صحفي إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 16 حتى21 مارس/أذار.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على ضرورة التكاتف لمواجهة الجائحة مشيرا إلى أن "العديد من الأرواح تهدر بسبب التساهل والاستهتار"، على حد تعبيره.