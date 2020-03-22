شكرا لمتابعة خبر عن اعلان هااام لكل المغتربين في السعودية..الملك سلمان يباغت الجميع ويعفي كل المغتربين اليمنيين من دفع رسوم المرافقين ويمنع معاقبة اي مغترب بسبب اقامته المنتهية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلان هااام لكل المغتربين في السعودية..الملك سلمان يباغت الجميع ويعفي كل المغتربين اليمنيين من دفع رسوم المرافقين ويمنع معاقبة اي مغترب بسبب اقامته المنتهية

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