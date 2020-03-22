شكرا لبحثكم عن خبر مجتهد يفجر مفاجآت صادمة بشأن تفشي كورونا في السعودية… والقوات المسلحة تتدخل .. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - ضاحي خلفان يحدد موعد انتهاء أزمة كورونا.. ويشعل تويتر في غاية الخطورة علماء يؤكدون ان المملكة ستختفي من على خارطة العالم ومعها هذه الدولة العربية بسبب كارثة مروعة لا تخطر على البال هل تذكرون الداعية وسيم يوسف شاهدو كيف كانت نهايته يوم أمس صادمة وكيف تنكر له أولاد زايد ووجهو له الضربة القاضية شاهد بالفيديو أسد يفترس أكبر تمساح في العالم.. هاجمه وسط الماء.. شاهد كيف كانت النهاية الصادمة (فيديومرعب)

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