هام للغاية.. الأسم التجاري بالصيدليات للعقارالمضاد لفيروس"كورونا"

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عدن - ياسمين التهامي - اكد طبيب فرنسي شهير انه تأكد بشكل واضح ان عقار” هيدروكسي كلوروكين ” المضاد للملاريا اثبت فاعلية جيدة في شفاء حالات اصابة بفيروس ” كورونا “. واشار الطبيب الى انه تم شفاء كافة المصابين بفيروس “كورونا “خلال ستة ايام فقط بعد تعاطيهم عقار “هيدروكسي كلوروكين “. جديد "الخليج 365" Advertisements

وأكدت مصادر طبية يمنية مطلعة أن عقار ” هيدروكسي كلوروكين ” يباع في الصيدليات اليمنية واسمه التجاري ” نيفاكين ” مشددة على ان تعاطي هذه العقار يجب ان يكون بعد استشارة طبيب مختص .



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