شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. من خلال أصابع قدمك.. تعرف على أصلك وجذورك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا كنت متحمس لهذه الفكرة يمكنك الإطلاع علي الصورة المذكورة ادناه لتحديد شكل القدم وما هي جذورك ؟ وإليك مجموعة من الحقائق التي تدعم العلاقة بين شكل القدمين ومعرفة جذورك.

الحقيقة الأولي :

جديد "الخليج 365"

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أن الجينوم البشري يحدد العديد من العوامل الجسدية والجلدية والشعر ولون العينين وشكل الجسم والأظافر وغيرها الكثير من الأمور التي تبدأ من الإصابة بالصلع وتنتهي إلي زيادة خطر الإصابة بأمراض معينة .

الحقيقة الثانية : أن علم مورفولوجيا الإنسان يعتمد علي التراث .

الحقيقة الثالثة : هناك مجموعة من الدراسات التي كشفت الخصائص القبلية للأسرة المتوطنة في مكان معين علي سبيل المثال عدم وجود بصمات أصابع عند عدد كبير من الشعوب في إقليم الباسك .

الحقيقة الرابعة : يجب علينا النظر في الأصول المختلطة لأن جميع الاجناس تقريباً إختلطوا منذ العصور القديمة . سوف تجد أن هناك عدد قليل جداً ونادر ما تجد هناك أصول نقية .

ولكن هذا ليس كل شئ هناك المزيد من الجهود لإكتشاف أصل جذورك القديمة . وفقاُ لما ذكره المؤلف جين شهيان الذي كتب في التلغراف تحت عنوان ” دعونا نقرأ أقدامنا ” والتي تشير إلي أكثر من أصل لك . يقول ” كل شئ عن تحليل بنية ونسيج القدمين يساعدك في فهم عواطف وشخصية الفرد الذي أمامك، عندما تغضب كيف تمشي؟، عندما تفرح كيف تحزن؟، عندما تكون مكتئب، كيف تمشي ؟ مع مرور الوقت كل هذه المشاعر تؤثر علي قدميك . وأضاف” بالطبع ذلك لا ينطبق علي العواطف فقط بل يمكن أن يؤثر شكل القدم علي طبيعية جذورك .

القدم المصرية : تتأخذ فيه الأصابع طول متدرج بداية من الإصبع الكبير والأطول حتي الانتهاء بالإصبع الأصغر .

القدم الروماني: يتميز بوجود أصابع مستقيمة وتبدأ بأصبع كبير ومن ثم العد التنازلي لطول القدم حتى تكون زاوية 45 درجة من أصبع القدم الكبير.

القدم اليوناني: يتميز هذا القدم بأن أصبع القدم الثاني أطول من أصبع القدم الكبير.

القدم الألماني: يتميز هذا القدم بأن له شكل مربع حيث تكون أصابع القدم لها نفس طول القدم المتساوية وبالتالي تستطيع تميزها بسهولة.

القدم الاسكتلندي: يتميز هذا القدم بأصابع قدم جانبية صغيرة.