شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : 23 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر رفيع المستوى عن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليمن بعد حالة من التكتم من قبل الجهات المعنية.

وقال وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي في رسالة موجهة إلى مدراء عموم مكاتب التربية والتعليم إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغت 23 حالة.

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