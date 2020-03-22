شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : شقيق أمير قطر يصعق الجميع بهذه التغريدة الصادمة والغير متوقعة على قرار وقف الصلاة .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الأحد 22 مارس 2020 05:53 مساءً - عــــاجل : شقيق أمير قطر يصعق الجميع بهذه التغريدة الصادمة والغير متوقعة على قرار وقف الصلاة .. شاهد (صورة)

نشر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر الشيخ تميم تغريدة على موقع تويتر علق فيها على قرار إيقاف صلاة الجماعة وخطب الجمعة في مساجد قطر بسبب انتشار فيروس كورونا.



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وقال الشيخ خليفة بن حمد في تغريدته: "من ظهر اليوم سنسمع المؤذن يقول :”صلوا في رحالكم" داعياً الله أن يغفر ذنوب المسلمين.

وأضاف :"اللهم إن كانت ذنوبنا قد منعتنا من الصلاة في بيتك فإننا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك اللهم ردنا إليك رداً جميلاً واصرف عنا وعن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين كل وباء وكل داء وكل مرض يا رب العالمين"

وقررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة وصلاة الجمعة، اعتبارا من أمس الثلاثاء كإجراء احترازي ضد كورونا.

كما أعلنت السلطات القطرية إغلاق محلات بيع التجزئة وفروع البنوك في المجمعات التجارية ومراكز التسوق ومحلات وكافة أنشطة الصالونات الرجالية والنسائية، وإيقاف أنشطة الأندية الصحية في الفنادق وذلك حتى إشعار آخر.

وكانت قطر أعلنت في وقت سابق، وقف استقبال الرحلات الجوية من الخارج، باستثناء رحلات الشحن والرحلات العابرة، ابتداء من يوم الأربعاء، وإيقاف جميع وسائل المواصلات العامة في الداخل، بسبب انتشار الفيروس.

وسجلت قطر الاثنين، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 439 حالة.