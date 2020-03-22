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عدن - ياسمين التهامي - طرق فعالة لحماية سيارتك من تسلل “كورونا” إليها.. تعرف عليها !!

نصحت مجلة السيارات “أوتو تسايتونج” الألمانية، بتقليل الأسطح التي يمكن للفيروسات أن تتكاثر عليها؛ لذا يجب التخلص من المكونات غير الضرورية بالسيارة، وبالتأكيد القمامة، وينطبق هذا بشكل خاص على المناديل.

الصابون يكفي

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية؛ فإنه يجب تنظيف وتطهير السيارة بالمطهرات المناسبة، وإذا تعذر القيام بذلك؛ فإن استخدام الصابون المتوفر تجاريًّا أو منظفات غسيل الصحون يكفي؛ حيث إن المواد الكيميائية، التي يحتوي عليها الصابون تدمر الفيروسات لأن الفيروس محاط بطبقة واقية من الدهون. وإذا تم حل وتفكيك هذا الطبقة عن طريق مذيبات الدهون، فعندئذ يموت الفيروس.

جديد اب برس​

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طرق لحماية سيارتك من تسلل كورونا

مواد خفيفة

ولفتت إلى أنه يجب أن تكون المواد المستخدمة خفيفة جدًّا بحيث لا تهاجم الأسطح الحساسة داخل السيارة وتتلفها. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن منظفات قمرة القيادة الخاصة تُعَد مناسبة لتنظيف الأسطح الجلدية والبلاستيكية في السيارة. ويُنصح قبل استخدام المطهرات باختبار تأثيرها أولًا على المادة في منطقة غير مرئية.

وتابعت أن من المهم إزالة الصابون بعد ذلك وشطفه بقطعة قماشية مبللة وتنظيف جميع الأسطح، التي يتم لمسها يدويًّا مثل المقود ومقبض ناقل الحركة، ومقابض الأبواب وشاشات اللمس وعناصر التحكم الأخرى. ويشمل ذلك أيضًا المرآة الداخلية، والمقبض الموجود على غطاء حيز الأمتعة، ورافعة فتح غطاء حيز المحرك وفتحة خزان الوقود. وبالطبع يجب غسل اليدين قبل وبعد تنظيف السيارة.

استبدال الفلتر الداخلي

وبالإضافة إلى ذلك، يجب استبدال الفلتر الداخلي لمكيف الهواء. ومن الأفضل القيام بذلك مرة واحدة على الأقل في العام؛ حتى لا تتسرب أي جراثيم إلى مكيف الهواء.