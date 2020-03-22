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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الصحة العالمية تكشف موعد انتاج لقاح فيروس كورونا ؟!

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد سيستغرق عاما على الأقل، لافتة إلى أن الخطر يكمن في عودة المرض للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي.

وتحدث مسؤول بمنظمة الصحة العالمية عن لقاح كورونا، قائلا إن تطويره سيستغرق عاما على الأقل، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأمر "سيحدث".

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول قوله: "كورونا لا يصيب كبار السن فقط وله تأثير كبير على فئة منتصف العمر".

جديد اب برس​

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وأضاف: "الخطر هو عودة المرض للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي، لذا نحتاج إلى البحث الدؤوب عن الإصابات".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لا تزال فيه شركات ودول تتسابق من أجل إنتاج لقاح لفيروس "كوفيد-19"، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أن أكثر من 30 تجربة قيد التطوير حاليا.