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عدن - ياسمين التهامي - ورشة عمل سعودية لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية بالموانئ اليمنية !!

نظمت رئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم الاحد، بالتعاون مع الأمم المتحدة ممثلة في مركز التحقق والتفتيش (UNVIM)، ورشة عمل بعنوان "التكامل الأمني للتفتيش البحري".

وتناولت ورشة العمل التي شارك فيها مختصين من قيادة القوات المشتركة، والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واليمن واختتمت أعمالها مطلع الشهر الجاري الأدوار المناطة بمركز الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومعاييره ومبادئه، والأسس المنظمة له.

جديد اب برس​

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وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أن الورشة تأتي في إطار جهود المملكة والأمم المتحدة ومساعيهما القائمة والمستمرة في دعم الاقتصاد بالجمهورية اليمنية، وتوفير المتطلبات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.