شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يبحثون عن مفتي جديد لهم ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي عدد من قيادات مليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخرين، في جبهة صرواح بمحافظة مأرب ، أبرزهم، مفتي المليشيا، شمس الدين شرف الدين.

وقالت مصادر ميدانية أن عشرات الحوثيين قتلوا واصيبوا خلال المواجهات مع الجيش الوطني، في جبهة صرواح، يوم أمس.



وأوضحت مصادر إعلامية، إن مفتي المليشيا الحوثية شمس الدين شرف الدين، لقي مصرعه اليوم، أثر الإصابة البليغة التي تعرض لها أمس. مشيرة إلى أن من بين الصرعى قيادات وعناصر فيما يُسمى بـ"التوجيه المعنوي للمليشيا".

وكانت المصادر قد ذكرت أن نحو 100 من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم في المواجهات مع الجيش الوطني في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، وجبهة قانية، بمحافظة البيضاء خلال الثلاثة الأيام الماضية.

جديد اب برس​

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