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عدن - ياسمين التهامي - السلطات الحوثية تصدر قرلرات تخص الاحداث الجديدة "تفاصيل"
صدرت مليشيا الحوثي قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.
- تخفيض أعداد الموظفين المداومين بنسبة 80 % واستثناء جهات محددة
جديد اب برس
منع التجمعات لأكثر من 8 اشخاص، ونقل أسواق القات إلى أماكن مفتوحة.
- إغلاق محلات الكوافير وتجميل السيدات حتى إشعار آخر.
- تكليف وزارة الداخلية والدفاع بتجهيز خطط الحجر الصحي على مستوى الاحياء والمناطق.
- تكليف وزارة الداخلية بإعداد خطة لمواجهة اي تفشي لوكورونا في السجون
- يقتصر عمل المستشفيات العامة والخاصة على استقبال الحالات والعمليات الطارئة.
- على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والداخلية إعداد خطة شاملة للتعامل مع القضايا المنظورة بما يخفف من أعداد المساجين
- تقديم موعد الإجازة القضائية، وتنظيم جميع الأسواق بما يحد من الزحام وتكليف وزارة الأشغال وأمانة العاصمة بالرش والتعقيم في مداخل المدن والحارات
- إلزام أمانة العاصمة بنظافة الحمامات العامة وتوفير المطهرات والمعقمات، وعلى مالكي المطاعم والفنادق والبنوك توفير المعقمات على المداخل وعند الصرافات.
- إلزام الباصات ووسائل النقل بتوفير المعقمات والمطهرات للركاب.
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