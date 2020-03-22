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عدن - ياسمين التهامي - السلطات الحوثية تصدر قرلرات تخص الاحداث الجديدة "تفاصيل"

صدرت مليشيا الحوثي قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.

- تخفيض أعداد الموظفين المداومين بنسبة 80 % واستثناء جهات محددة

جديد اب برس​

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منع التجمعات لأكثر من 8 اشخاص، ونقل أسواق القات إلى أماكن مفتوحة.

- إغلاق محلات الكوافير وتجميل السيدات حتى إشعار آخر.

- تكليف وزارة الداخلية والدفاع بتجهيز خطط الحجر الصحي على مستوى الاحياء والمناطق.

- تكليف وزارة الداخلية بإعداد خطة لمواجهة اي تفشي لوكورونا في السجون

- يقتصر عمل المستشفيات العامة والخاصة على استقبال الحالات والعمليات الطارئة.

- على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والداخلية إعداد خطة شاملة للتعامل مع القضايا المنظورة بما يخفف من أعداد المساجين

- تقديم موعد الإجازة القضائية، وتنظيم جميع الأسواق بما يحد من الزحام وتكليف وزارة الأشغال وأمانة العاصمة بالرش والتعقيم في مداخل المدن والحارات

- إلزام أمانة العاصمة بنظافة الحمامات العامة وتوفير المطهرات والمعقمات، وعلى مالكي المطاعم والفنادق والبنوك توفير المعقمات على المداخل وعند الصرافات.

- إلزام الباصات ووسائل النقل بتوفير المعقمات والمطهرات للركاب.