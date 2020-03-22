شكرا لقرائتكم خبر عن نمر مفترس يخطف ‘‘طفل’’ من الشارع ويفترسه بطريقة بشعة .. وحينما حضرت الشرطة كانت المفاجأة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة مروعة .. خطف نمر بري طفلاً رضيعاً من أمام منزل والديه، وافترسه أعلى تل في قرية، وسط نيبال.

وبحسب وكالة "د.ب.أ" فان النمر اختطف الطفل البالغ من العمر عامين، من أمام منزله، حسبما أفاد مسؤول للشرطة في نيبال.

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وقالت الشرطة "لقد سحله النمر لمسافة كيلو متر واحد إلى أعلى التل وأكله".



ووقع الحادث في منطقة تاناهو، في الوقات الذي ترك فيه الطفل بمفرده أمام المنزل، عندما انقض عليه الحيوان المفترس .

وعثر الأهالي على عشرة أطفال وقد فارقوا الحياة بسبب هجمات الحيوانات، ربما تكون من النمور البرية، في المنطقة في العامين الماضيين، وفق مسؤول الشرطة. الذي أكد نزح الكثير من الناس إلى المدن.

وقال : لقد تخلت معظم المجتمعات السكانية عن الزراعة، وتسبب ذلك في نمو الغابات والشجيرات، الأمر الذي ساعد بدوره على توسيع بيئة الحيوانات البرية" المفترسة .