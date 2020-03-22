شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع نجم كرة القدم الشهير ’’ابو تريكه ‘‘ ومصادر تكشف تففاصيل ماحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبل عام من الآن، كتب محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم، منشورًا ينعي فيه بعبارات مؤثرة نجل عمه، "خالد أبوتريكة"، الذي توفي نتيجة أزمة قلبية أثناء إنهاء إجراءات احتجازه، واليوم عاد ليكتب رثاءً في نجل الأخير بعد أن لقي مصرعه في حادث سير.

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ويتواجد أبوتريكة، المدرج على قوائم "الإرهابيين" في قطر منذ سنوات حيث يعمل محللاً رياضيًا بقنوات "بي إن سبورت"، وهو ما حال دون حضور جنازة والده الذي توفي قبل 3 سنوات.

وكتب أبوتريكة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عائلتي وأهلي يعلم الله أني أفتقدكم بشدة نعم بعيد عنكم ولكن أحزانكم تؤلمني نعم مُقصر معكم ولكن دائمًا أنتم الأفضل..".

وأضاف: "رحم الله أبي وأسكنه فسيح جناته ورحم الله مهند خالد أبوتريكة الشاب الجدع مثل أبيه. رحمة الله عليهم جميعًا وجمعنا بهم في جناته بعفوه وكرمه يارب العالمين".

وفي 19 فبراير 2019، توفي نجل عم أبوتريكة، ونعاه وقتذاك، قائلاً عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "فقدت عائلة أبو تريكة اليوم أحد رجالها المحترمين المتميزين سلوكا وخلقا رحم الله الأستاذ والأخ والصديق خالد أبو تريكة وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين".

وفي الذكرى الثالثة لوفاة والده التي حلت قبل أيام كتب "أبوتريكة" عبر حسابه على "فيسبوك": في ذكري رحيل أبي كل عام وقبرك نور كل عام ورحمة الرحمن تظلك كل عام ودعائي لك لا يفارق لساني اللهم إن تسكنه فسيح جناتك وتغفر له وتعفو عنه وألحقنا به في جناتك وأختم لنا بخاتمة السعادة يارب العالمين".