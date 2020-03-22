شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الزعيم ‘‘عادل إمام’’ تفاجئ الجميع بموقف مؤثر.. وتوجه الرسالة الأخيرة للجمهور .. ماذا حدث؟؟(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بمناسبة عيد الأم حرص عدد من جمهور عادل إمام ونجل رامي بجمع صور لزوجة الزعيم مع ابنها الأكبر.

وقررت زوجة الفنانة عادل إمام أن تعبر عن سعادتها وحبها لجمهور ابنها المخرج رامي إمام، من خلال توجيه رسالة لهم. أهم الأخبار من الخليج 365: ​ Advertisements ​ ​

وظهر رامي في فيديو ليوصل رسالة والدته الكتابية والتي كان مضمونها وفق (فن الفن):"ووجهت رسالة شكر ومحبة لهم قائلةً: "بحبك كتير كتير عشان انتو بتحبو ابني رامي وهو أول فرحة ليا في حياتي بجد بتخلوني سعيدة، شكرا".

من ناحية أخرى يخرج رامي حالياً مسلسل "فلانتينو" من بطولة الزعيم عادل إمام،ويشارك في رمضان 2020.



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