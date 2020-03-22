شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر عرافة عالمية تتنبأ بفيروس كورونا قبل اكثر من عشرين عاماً وتكشف للجميع عن اخطر خبر بشأن نهاية العالم ..شاهد ماذا قالت؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنبأت العرافة المقدونية فانجا، بظهور فيروس كورونا، منذ ما يقرب من 23 عاما مشيرة في ذلك الوقت إلى أن العالم سيقف عاجزا أمام هذا الفيروس الخطير وسيكون شديد الخطورة والانتشار.

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من هي العرافة فانجا؟

عرفت باسم “العرافة العمياء”، وهي من مواليد 31 يناير عام 1911 في مدينة سترروميكا المقدونية، والتي كانت ضمن مقاطعات الدولة العثمانية

وُلدت فانجا وهي فاقدة للبصر، واشتهرت بالعديد من التنبؤات التي تحققت حتى ذاع صيتها في مختلف البلدان حول العالم.

ويعد السبب الرئيسي وراء شهرة هذه العرافة تنبئها بسقوط الاتحاد السوفيتي، وانفجار مفاعل تشرنوبل النووي بالإضافة إلى تفجيرات 11 سبتمبر عام 2011.

كما تنبأت العرافة الشهيرة بوفاة الأميرة ديانا، وظهور تنظيم داعش.

تنبأت بولاية أسود للبيت الأبيض

تنبأت العرافة الشهيرة بتولي حكم أمريكا، رجل ذو بشرة سمراء وهو ما تحقق بعد وفاتها بـ12 عاما بتولي باراك أوباما حكم الولايات المتحدة الأمريكية.

تنبؤها بالكورونا

تنبأت العرافة بالعديد من الأشياء التي ستحدث عام 2020، أبرزها أن العالم سيواجه فيروس شديد الخطورة وسيقف مكتوف الأيدي أمامه.

وعرض أحد المترجمين بالتليفزيون الروسي حديث فانجا، منذ أيام قليلة ليؤكد على أن النبؤة قد تحققت بالفعل بعد أن ضرب الفيروس العالم أجمع وتسبب في إصابات ووفاة الألاف.