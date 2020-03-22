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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس اليمنيين ولا الفلسطينيين ولا الباكستانيين..الشعب الوحيد الذي قهر السلطات وتحدى رجال الامن وصلى صلاة الجمعة في المساجد دون خوف من فيروس كورونا القاتل

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